Liberadas emendas parlamentar para três poços artesianos no interior

A luta de dois anos do vereador Cléo Trindade em busca de recursos para abrir poços artesianos em localidades que enfrentam problema de abastecimento, em épocas de seca, teve anúncio de chegada dos recursos no dia 18. Foram liberadas as emendas parlamentares do Deputado Márcio Biolchi de 250 mil para poços artesianos e mais 250 para infraestrutura.

O anúncio com a documentação foi feito ao Prefeito Márcio Amaral pelo vereador Cléo acompanhado pela vereadora Nivea Souza e Gilberto Ferreira que representa o Deputado aqui em Alegrete.

Os recursos serão para a abertura de três poços artesianos nas localidades da Sanga do Brandão, Vila Ajala e, no interior, do Município na Conceição. Mais de 30 famílias serão beneficiadas com a abertura dos poços artesianos.

O próximo trâmite é cadastrar as emendas na Prefeitura de Alegrete para depois iniciar as obras.

Vera Soares Pedroso