Licença de operação abre caminho para novo aterro sanitário e pode gerar economia milionária para Alegrete

Empreendimento da CRVR recebeu licença de operação e poderá atender municípios da Fronteira Oeste; Prefeitura projeta economia superior a R$ 4 milhões por ano e destaca benefícios ambientais e econômicos.

A implantação de uma unidade da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR) em Alegrete representa um avanço estratégico para a gestão de resíduos sólidos urbanos na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Com investimento de R$ 14 milhões e obras já iniciadas, o empreendimento recebeu, no último dia 16, a licença de operação, autorização que permite o início das atividades. A abertura oficial, entretanto, ainda não foi anunciada pela empresa.

A nova estrutura amplia as alternativas para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos produzidos em Alegrete e em outros municípios da região. A expectativa é de que a unidade contribua para reduzir os custos de transporte e disposição final do lixo, além de gerar empregos, movimentar a economia e ampliar a arrecadação municipal.

O projeto prevê a implantação de um aterro sanitário regional com capacidade para receber aproximadamente 300 toneladas de resíduos por dia. Localizado a cerca de 20 quilômetros da área urbana de Alegrete, na estrada municipal que liga a BR-290 ao distrito de Vasco Alves, no conhecido corredor dos Quinteiros, o empreendimento foi planejado para atender à demanda regional por uma solução adequada para a destinação dos resíduos sólidos urbanos.

Além de Alegrete, a unidade deverá receber resíduos de municípios como Santana do Livramento, São Francisco de Assis e Rosário do Sul, ampliando sua importância para a infraestrutura de saneamento ambiental da região.

Solução para um problema histórico

Para o prefeito de Alegrete, Jesse Trindade dos Santos, a implantação do aterro representa um passo importante para enfrentar um problema ambiental histórico do município. Segundo a administração municipal, a destinação dos resíduos em uma estrutura localizada na própria região poderá reduzir despesas operacionais e proporcionar maior eficiência à gestão pública.

Atualmente, a Prefeitura investe mais de R$ 400 mil por mês no transporte dos resíduos produzidos no município até o aterro sanitário localizado em Santa Maria. A operação envolve aproximadamente 43 viagens de ida e volta, o que representa uma despesa significativa para os cofres públicos.

Com a entrada em funcionamento da unidade em Alegrete, a expectativa é diminuir o percurso percorrido pelos caminhões, reduzir o tempo de transporte e gerar economia superior a R$ 2 milhões por ano com os custos relacionados à disposição dos resíduos.

A mudança também poderá melhorar a logística do serviço, reduzindo a dependência de estruturas mais distantes e permitindo uma gestão regional mais eficiente.

Investimento pode impulsionar a economia local

Além dos benefícios ambientais e da economia prevista para os cofres públicos, o empreendimento deverá produzir efeitos positivos na economia de Alegrete e dos municípios vizinhos.

Entre os impactos esperados estão a geração de empregos diretos e indiretos, a contratação de empresas e fornecedores locais, o aumento da circulação de recursos no comércio e no setor de serviços e o incremento da arrecadação de impostos.

A administração municipal também projeta uma economia anual de milhões em impostos relacionados à atividade, ampliando o potencial de retorno econômico do empreendimento para o município.

O investimento inicial de R$ 14 milhões será destinado à implantação do aterro sanitário. Futuramente, conforme os estudos técnicos e ambientais e as necessidades regionais, poderão ser incorporadas novas tecnologias para ampliar as possibilidades de tratamento e valorização dos resíduos.

Meio ambiente como principal beneficiado

A secretária municipal de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, destaca que a unidade representa uma oportunidade de avançar na destinação adequada dos resíduos sólidos e aprimorar o sistema de gestão ambiental do município.

“É a solução mais completa para a destinação adequada dos resíduos sólidos”, afirmou a secretária, ao ressaltar a importância do empreendimento para a estruturação do serviço.

A redução das distâncias de transporte e a utilização de uma estrutura regional licenciada são fatores que podem contribuir para melhorar a eficiência da operação e fortalecer o planejamento ambiental de Alegrete.

A implantação do aterro também abre perspectivas para o desenvolvimento de soluções complementares no setor de resíduos, desde que respaldadas por estudos técnicos, licenciamento e viabilidade ambiental.

O empreendimento, portanto, vai além da construção de uma estrutura para recebimento de lixo: representa um investimento em infraestrutura ambiental, com reflexos na organização dos serviços públicos e no planejamento regional.

Licença concedida, mas abertura ainda depende de anúncio oficial

A concessão da licença de operação pela Prefeitura representa uma etapa importante para a entrada em funcionamento da unidade. Apesar da autorização, a CRVR ainda não oficializou a abertura do aterro sanitário.

A expectativa é que, com o início das atividades, Alegrete passe a contar com uma alternativa regional para a destinação dos resíduos sólidos urbanos, reduzindo despesas de transporte e fortalecendo sua posição como referência em saneamento ambiental na Fronteira Oeste.

Com investimento de R$ 14 milhões, capacidade prevista de aproximadamente 300 toneladas diárias e potencial de atendimento a diferentes municípios, o projeto reúne perspectivas de ganhos ambientais, econômicos e administrativos.

Para Alegrete, a iniciativa poderá significar uma mudança importante na forma de administrar os resíduos urbanos, conciliando a redução de custos públicos com a busca por soluções ambientalmente adequadas e o estímulo ao desenvolvimento econômico regional.