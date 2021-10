Líder de bairro da Zona Leste quer saber quando reabre Posto de Saúde fechado há tempos

Moradores dos bairros Ulisses Guimaães, Saint Pastous e Nossa da Conceição Aparecida questionam quando a ESF da Saint Pastous vai reabrir para atendimento.

O presidente do bairro Ulisses Guimarães, Eduardo Antunes, diz que que a unidade está fechada há oito meses e moradores desses bairros precisam vir até à ESF do bairro Dr. Romário para consultar.

Unidade de saúde de da Saint Pastous

-Muitos são idosos, outros com dificuldades de mobilidade para se deslocar mais distante de onde tinha a sua unidade de referência.

A unidade foi fechada para melhorias em sua estrutura e, conforme o líder comunitário foi feito um aumento na parte dos fundos e está sendo pintado internamente. Ele questiona qual a previsão de reabertura, porque está fazendo falta à comunidade . A placa em frente ao Posto de Saúde indica que as obras são no valor de 84 mil reais.

A Secretaria de Saúde Haracelli Fontoura diz que a demora nas obras se deve primeiro a licitação e depois porque não fizeram nova licitação para as tintas e tiveram que comprar com recursos próprios. Agora estão fazendo as pinturas com servidores da própria prefeitura. -Se o tempo permitir, a obra será entregue nesta segunda quinzena de outubro, informou a Secretaria.