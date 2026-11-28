A solidariedade e a oportunidade de fazer boas compras estarão reunidas em mais uma edição do Brechó Solidário promovido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete. A ação será realizada na quarta-feira (2), quinta-feira (3) e sexta-feira (4) de dezembro, com o objetivo de arrecadar recursos para auxiliar no tratamento de pacientes com câncer no município.

Tradicionalmente prestigiado pela comunidade, o brechó costuma registrar um bom fluxo de visitantes, que comparecem em busca de roupas e acessórios e, ao mesmo tempo, contribuem com uma causa importante. A iniciativa une solidariedade e participação comunitária, transformando cada compra em uma forma de apoio às pessoas que enfrentam a doença.

Nesta edição, estarão disponíveis peças das linhas masculina, feminina, adulta e infantil, oferecendo opções para diferentes públicos. O atendimento ocorrerá das 10h às 18h, sem fechar ao meio-dia. O Brechó Solidário será realizado na Rua Gaspar Martins, 247, no Centro, no endereço da antiga loja Szaiote.

A Liga Feminina de Combate ao Câncer convida a comunidade a prestigiar mais esta edição. Além de encontrar boas oportunidades de compras, os participantes estarão colaborando diretamente com o trabalho da entidade, que busca arrecadar recursos para auxiliar pacientes oncológicos de Alegrete.