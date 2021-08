Lilia Benevides – a tradicionalista que venceu a doença e será a patrona dos Festejos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Lilia Almeida Benevides – a escolhida para Patrona dos Festejos Farroupilhas tem uma larga história no tradicionalismo de Alegrete.

A emoção toma conta dela ao falar da escolha pela Comissão dos Festejos. – Eu estou em tratamento de câncer e ainda cuidando muito a imunidade, mas colocar meu vestido de prenda é um orgulho sem fim, comenta.

Lilia Almeida Benevides

Entre a Campereada e os Festejos, a mulher que honra a tradição em cada detalhe tem mais de 18 anos nestas atividades sempre acompanhando o vereador e tradicionalista, Cléo Severo Trindade e equipe, que toca esses dois eventos aqui em Alegrete. Também foi patroa do CTG Oswaldo Aranha.

Lilia Almeida Benevides

Mais do que nunca eu vibro com as tradições do meu Rio Grande do Sul, depois de passar pelo maior desafio de minha vida ao descobrir um câncer, passar pelo tratamento e, aos 66 anos, estar aqui para mais um festejo em setembro.

Lilia Benevides sempre teve apoio da família que, também, gosta da cultura do RS e diz que ao ser convidada para ser Patrona dos Festejos se emocionou muito, por saber que está viva e pode contribuir, mais uma vez, com o movimento.

Superação e foco movem os vitoriosos; soldado Carlosso personifica essa afirmação

Lilia Almeida Benevides

Minha vida deu uma guinada de vários graus, porque ao fazer cirurgia para retirar uma hérnia descobri o câncer em novembro de 2020. Claro que isso é um choque, mas tratamos rápido e o último exame mais apurado, em Porto Alegre, soube que estou bem. Perdi mais de 15 quilos, mas ganhei mais força e esperança e vontade de viver e poder fazer sempre algo de bom pelo meu Alegrete, pondera.

Lilia Almeida Benevides

Com a calma que a acompanha, a tradicionalista conta que e só dizer que precisam dela que já prepara suas pilchas com carinho E no guarda roupa vários modelos e cores de vestidos ou saias de prenda.