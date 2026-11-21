Os trabalhos foram executados por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com o objetivo de melhorar as condições de limpeza e conservação dos espaços públicos.

A administração municipal também reforçou o pedido de colaboração da população para evitar o descarte irregular de lixo, entulhos, móveis velhos e outros materiais inservíveis em ruas, calçadas e áreas públicas.

Além de comprometer a limpeza e a organização da cidade, o descarte inadequado de resíduos pode favorecer o surgimento de locais de acúmulo de água, criando condições para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Com a chegada dos períodos mais quentes e chuvosos, a atenção deve ser redobrada. Pneus, garrafas, recipientes, móveis e outros objetos abandonados podem acumular água e se transformar em criadouros do mosquito.

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A prevenção à dengue depende também da participação da comunidade. Evitar o descarte irregular de materiais e eliminar possíveis focos de água parada são medidas importantes para proteger a saúde da população.

A orientação é que cada morador faça sua parte, contribuindo para manter Alegrete limpa, organizada e protegida contra a proliferação do mosquito transmissor da dengue.