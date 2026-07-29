Limpeza de valões já reduz impactos das chuvas em bairros de Alegrete

Nesta quarta-feira (29), o prefeito Jesse Trindade e o vice-prefeito Luciano Belmonte acompanharam de perto os reflexos das ações e destacaram o retorno positivo recebido da comunidade.

Segundo Jesse Trindade, moradores relataram que, mesmo com o grande volume de chuva registrado entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça-feira, diversos pontos que antes apresentavam alagamentos não registraram maiores transtornos.

O prefeito explicou que o primeiro cronograma de limpeza dos valões e desassoreamento do Arroio Regalado já contempla cerca de 4 quilômetros de extensão, em um trabalho integrado entre as Secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura.

“Houve uma redução significativa das enxurradas, o que impacta diretamente a qualidade de vida da população e traz mais segurança para os bairros”, destacou o prefeito.

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O vice-prefeito Luciano Belmonte ressaltou que o serviço terá continuidade com uma segunda etapa. Segundo ele, a manutenção preventiva é essencial para minimizar os prejuízos causados pelas chuvas.

“Esse trabalho vai continuar, porque a comunidade merece esse atendimento. Nosso objetivo é evitar que famílias tenham seus pátios e casas invadidos pela água, reduzindo os transtornos e os prejuízos provocados a cada chuva mais intensa”, afirmou.

Com os temporais que já causaram diversos estragos no Rio Grande do Sul ao longo deste ano, a administração municipal reforça que investir em ações preventivas é fundamental para reduzir os impactos das chuvas e oferecer mais segurança às famílias alegretenses.