Linguiça campeira atrai visitantes e movimenta a economia durante festival em Alegrete

A edição deste ano já registrou mais de 30 mil pessoas no parque. Na manhã de domingo(6), famílias de Itaara, na região central do RS, e de Rosário do Sul chegaram direto ao local do evento.

Eles comentaram que vieram conhecer o festival e tentar provar o máximo de sabores da linguiça que faz de Alegrete a Capital Nacional da Linguiça Campeira.

Durante a estada em Alegrete, os visitantes buscaram conhecer as estandes das agroindústrias, motivados pelo que ouviram sobre a dedicação dos empreendedores locais.

Manoel Souza Soares, de Itaara, falou em tom de brincadeira que o que motivou a vinda a Alegrete foi “comer linguiça — e, claro, prestigiar o festival.”