Linhas de ônibus intermunicipais partindo de Alegrete são suspensas

O Daer informa que diversas linhas de transporte intermunicipal de passageiros estão suspensas ou sofreram alterações devido às chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Em função do alto número de linhas suspensas, e das dificuldades para o repasse dos dados pelas empresas algumas informações estão sendo atualizadas a cada instante.

A reportagem buscou informações junto a rodoviária de Alegrete que confirmou na manhã desta sexta-feira (03), que todas linhas via Santa Maria estão canceladas. Apenas dois horários (13h e 23h30min), estão em operação com destino a Porto Alegre.

No entanto, a viagem programada para durar pouco mais de 6 horas está levando 12h, por conta do desvio da BR-290, a viagem está sendo feita por Pelotas (BR-116). Também houve suspensão da linha Passo Fundo a Alegrete via BR-158/285 e também a linha que Quaraí/Porto Alegre via Alegrete foi suspensa.