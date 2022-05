Linhas de ônibus que vão a Porto Alegre atrasam devido interdição de Ponte na BR 290

Devido a isso as linhas de ônibus intermunicipias de Alegrete a Porto Alegre e vice versa estão indo por uma rota alternativa, conforme Iuri da Silva supervisor da Rodoviária de Alegrete.

As linhas que saem daqui, vão até Rosário do Sul e depois pegam a ERS/158 e vão por Santa Maria pela RS/577. Com esta mudança que acontece desde o último dia 29 de abril a viagem, para a capital do Estado, está atrasando em cerca de uma 1h 30min.

Muitos que estão no Ginásio dizem que sairiam da enchente se tivessem para onde ir

A intervenção foi necessária para garantir a segurança dos usuários da rodovia. O aumento do nível de água no arroio danificou a estrutura de escoramento da ponte. Assim que o volume da água baixar, será possível concluir inspeção técnica para avaliação dos danos causados, definições do serviço que deve ser executado e tempo necessário para a manutenção. O tráfego de veículos leves permanece liberado, em pista única, sendo controlado por um semáforo.