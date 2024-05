Lions Clube, maior escola da Rede Municipal, comemora 63 anos de atividades em Alegrete

Share on Email

A Escola Municipal de Educação Básica Lions Clube comemorou seus 63 anos de atividaes no último dia 13 de maio A Lions Clube tem como função social, proporcionar ao educando o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, respeitando seu ritmo e individualidades, por meio de um trabalho administrativo-pedagógico, que contemple a formação cidadã e o preparo para a vida profissional, integrando a comunidade escolar para uma participação efetiva, salientou o diretor, professor Daltro Silva.

Equipe de professores da EMEB Lions Clube

A filosofia da escola é “promover uma educação que contemple as diversidades biopsicossociais e o desenvolvimento pleno da autonomia, da responsabilidade e do conhecimento científico necessário para sua autorrealização.”

A EMEB oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Atendimento Educacional Especializado – AEE, no diurno e, também a Educação de Jovens e Adultos e turma Bilíngue – Libras, no noturno e atualmente é a maior escola da rede municipal, totalizando 541 alunos, 31 professores, 10 funcionários, 15 estagiários e 06 equipe diretiva.

A Escola desenvolve projetos em parceria com algumas instituições: Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP-SEBRAE, PIBID- UERGS, PROERD- Brigada Militar, Projeto Mãos que Acolhem e Incluem (visando fortalecer o vínculo entre família e escola), Projeto Integrador Mãos que Transformam (Incentivando a Iniciação Científica), Ballet Primeiros Passos (Professora Fhernanda Kummer) e no ano de 2023 a escola sagrou-se campeã de Futsal Masculino nas categorias Juvenil e Infantil da Copa Pablo Marzullo (Jogos da Solidariedade).

Na semana de aniversário da escola foram realizadas várias atividades interativas com a comunidade escolar, como: exposição de desenhos, textos e poesias em homenagem à escola, piquenique literário, circuito esportivo, dia da família e arrecadação de alimentos não perecíveis e materiais de higiene e limpeza em prol das cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O prefeito Márcio Amaral e o secretário de educação Rodrigo Guterres participram das atividades de aniversário da Escola Lions Clube.

O diretor é o professor Daltro Fernandes Silva, o Vice-Diretor dos turnos manhã e tarde é o professor Batista Gardineli Alvarenga Alves e a Vice-Diretora do turno da noite é a professora Fabiana Fagundes Pedroso. Tem como coordenadora pedagógica manhã e tarde a professora Fabiana Fagundes Pedroso, no turno da noite a professora Karim Glauce Rodrigues Marques e a Orientação Educacional está sob a responsabilidade da professora Alessandra Lopes de Miranda.