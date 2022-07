Lions clubes recebem a visita do Governador do Distrito LD4

Posse das novas Diretorias dos Lions Clubes de Alegrete conta a presença do Governador do Distrito LD4.

Na última sexta-feira(20), Alegrete recebeu a visita oficial do Governador de Lions Clube do Distrito LD4, o CL Jacinto Jairo Viana e a esposa a CL Edir Viana, que foram recepcionados pelos dois Lions Clubes da cidade, o Lions Clube Alegrete e o Lions Clube Alegrete Ibirapuitã.

O Governador do Lions participou de uma recepção, visita ao Banco de alimentos na sede da AABB e ao Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete que são instituições onde os Lions Clubes desenvolvem suas atividades.

Já à noite, foi realizada a solenidade festiva alusiva a visita do Governador do distrito LD4 e a transmissão das Presidências dos Lions Clubes de Alegrete, onde Curt Kullmann passou a presidência para Fabiana dos Santos Ferreira do Lions Clube Alegrete e Tânia Pacheco Gomes passou a presidência do Lions Clube Alegrete Ibirapuitã a José Luiz Costenaro.

O Leonismo existe há mais de 100 anos e atualmente possui 1,4 milhão de integrantes no mundo, distribuídos em 47.000 Clubes em mais de 200 países e áreas geográficas, e a Missão dos Clubes é o Servir, onde os integrantes são pessoas se reúnem para doarem o seu tempo e trabalho para melhorar a comunidade onde vivem e o mundo.

No ano Leonístico dos Lions Clubes são desenvolvidas atividades em alinhamento com a missão e propósitos do Lions Club Internacional e do Distrito LD4 a qual os Clubes pertencem, sempre focando suas ações e campanhas que contemplem a visão, diabetes, combate a fome, câncer infantil, saúde bucal, meio ambiente, além de campanhas culturais como o concurso internacional denominado “Cartaz da paz” que é desenvolvido junto às crianças, e outras ações e campanhas que os clubes vêm desenvolvendo ao longo dos anos.

Os Clubes ressaltam que todo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, só foi possível porque sempre contaram com o apoio da comunidade Alegretense, dos seus apoiadores, dos meios de comunicação, e de todos que de alguma forma sempre ajudaram os Clubes a obterem sucesso em suas atividades.