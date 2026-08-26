Lions e Santa Casa juntos pela montagem do Banco de Leite humano em Alegrete

O Lions Clube Alegrete Ibirapuitã, juntamente com a Santa Casa de Caridade de Alegrete e Lions Clube Alegrete realizaram a apresentação do projeto de implantação do Banco de Leite Humano no município de Alegrete.

O encontro reuniu autoridades, clubes de serviço do município, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Tutelar, APAE, Sindicato Rural, Sindilojas e empresas parceiras no auditório da Santa Casa na última segunda- feira(23).

O projeto foi apresentado pelo Lions Clube Alegrete Ibirapuitã, em parceria com a Santa Casa, e representa a concretização de um sonho antigo da Dra. Marilene Campagnolo, que, ao lado da enfermeira Carolina Trindade e da representante do Lions Clube Alegrete Ibirapuitã, Técnica em Enfermagem Rita Segabinazzi, vem trabalhando para tornar essa iniciativa realidade.

“O projeto foi encaminhado e protocolado junto a Fundação de Lions Internacional, nosso objetivo é ter o mesmo aprovado pela fundação Lions para custear os $142 mil dólares para sua efetivação e implementação, estamos dando todos os passos necessários para isso”, salientou Rita.

Cabe evidenciar que os Lions Clubes terão que aportar 25% de contrapartida para a efetivção deste trabalho. Por este motivo, a comunidade de Alegrete está sendo convidada a colaborar com este grande projeto que irá ser um marco de saúde plena aos recém nascidos, sejam eles prematuros ou não e que terão acesso ao leite materno, o ouro na saúde infantil!

A implantação do Banco de Leite representa um importante avanço para a assistência materno-infantil do município. Somado à UTI Neonatal, à Casa de Acolhimento e à Ucinco, o novo serviço contribuirá para consolidar a Santa Casa como referência no atendimento materno-infantil integral.

Para que o projeto seja concluído, a campanha segue em busca de novas doações, que serão destinadas à finalização da obra e à estruturação do espaço onde funcionará o Banco de Leite Humano. Um sonho que começa a se tornar realidade e que poderá transformar a assistência e a vida de muitas mães e bebês de Alegrete e região.



Para doar, faça pix para a única conta oficial da campanha:

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