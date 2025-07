Lions Ibirapuitã doa leite à APAE

Share on Email

Os clubes de serviço prestam um importante trabalho a várias entidades de Alegrete. Recentemente, em um gesto de solidariedade e compromisso social, o Lions Clube Ibirapuitã realizou a doação de 120 litros de leite para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Alegrete.

A iniciativa faz parte das campanhas específicas e eventos beneficentes promovidos pelo Clube, que visam apoiar instituições dedicadas ao cuidado e ao bem-estar de pessoas na comunidade. A diretoria da APAE Alegrete expressa seu agradecimento por mas essa ação desse clube de serviço da cidade, o Lions Clube Ibirapuitã, destacando a importância dessas doações para o trabalho contínuo da instituição.

A Escola Paul Harris da APAE de Alegrete atende mais de 300 pessoas, dentre crianças, jovens e adultos com uma equipe multisdiciplinar – fazendo uma grande diferença a familias com filhos com alguma necessidade especial