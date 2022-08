Lions Clube sem aula com a notícia de troca da direção

A notícia de que a direção da EMEB Lions Clube será substituída gerou um desconforto entre os professores e servidores do maior educandário da Rede Municipal com 560 alunos.

Na manhã deste dia 2, professores e servidores da EMEB se reunem com o prefeito Márcio Amaral, conforme o atual diretor Daltro Silva.

Informações extra oficiais dão conta de que a ex- secretária de educação, Angela Viero, voltaria a assumir a direção do Lions Clube o que fez com que alguns educadores buscassem saber o motivo dessa troca com o chefe do Executivo.

Por telefone, a ex-secretaria Angela Viero disse que está lecionando na escola Oswaldo Dorneles e que essa resposta só poderia ser dada pelo Prefeito Márcio Amaral ou o Secretário de Educação, agora oficial, Rui Medeiros.

Até o momento desta postagem, tentamos obter mais informações sobre este fato com o Prefeito Márcio Amaral e ainda sem retorno. Estamos à disposição para todo e qualquer esclarecimento.