Live de músico alegretense nesta segunda terá participação especial do pagodeiro Rosyl

O sambista alegretense Daniel Rodrigues já consagrado com pleno sucesso nas lives denominada “Corujões do Dani”, apresenta nesta segunda-feira (3), mais uma etapa do seu trabalho musical.

A live desta segunda é especial para os amantes de um bom samba e pagode. Os seguidores do músico alegretense terão mais um Corujão Especial.

Um convidado pra lá de especial, Rosyl considerado um dos maiores compositores do Brasil nos segmentos de samba, pagode, MPB e gospel, o artista é dono de um repertório com alguns dos maiores sucessos que marcaram sua trajetória como vocalista do grupo carioca Tentasamba, intercalando com algumas composições inéditas. Além de uma regravação do cantor Luan Santana.

Cantor e compositor, Rosyl fez sucesso como vocalista do Tentasamba e marcou clássicos como “Já Era”, “Eu Vacilei”, “Alô Sou Eu”, “Madrugada”, “Nada a Ver”, “Mano”, “S.O.S”, entre outras canções de pagode.

Daniel Rodrigues destaca mais uma etapa do projeto e diz que vai ser uma honra cantar ao lado do já consagrado Rosyl, considera um grande artista, ao qual em redes sociais declarou ser um de seus ídolos.

O Corujão inicia às 20h, através do Instagram (daniel_rodriguescantor). “Esperamos vocês meus amigos e preparem os corações que o homii vai acabar com eles”, antecipa Daniel Rodrigues.

Júlio Cesar Santos Colaborou: Luciane Veiga Fotos: reprodução