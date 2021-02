Live de Verão levou música, entretenimento e solidariedade aos alegretenses

Compartilhe















No último dia 14 foi realizada a Live de Verão em benefício à Santa Casa de Caridade de Alegrete. O evento foi transmitido pela Página do Portal Alegrete Tudo. https://www.facebook.com/PortalAlegreteTudo. Muita música boa, interação e o reconhecimento do trabalho realizado pela equipe que esteve à frente de toda a organização representada pelo coordenador Diego Fagundes. Ele que mostrou-se comprometido com as empresas e pessoas que estava coordenando, diante da perda do pai, que tinha ocorrido dois dias antes, não deixou de acompanhar cada detalhe para que tudo fosse conforme havia comentado para cada empresa que foi parceira do evento que trouxe o alegretense Léo Paim, além da cantora Vanusa Souza.

Com cerca de três horas, a live teve mais de 41 mil pessoas alcançadas, engajamento de mais de 22 mil, quase 8 mil comentários e 994 compartilhamentos.

Léo Pain teve o seu talento em evidencia no The Voice Brasil, no ano de 2018, sendo campeão do reality musical, mostrou seu prestígio e agradou o público em casa. Ele agradeceu pelo convite e citou a alegria em estar, novamente, em sua terra natal para realizar a live que tinha como objetivo, não apenas o entretenimento, a boa música, mas também auxiliar a Santa Casa de Alegrete.

De acordo com Cristiano Torunsky, membro da Diretoria Provedora, o valor adquirido foi de R$ 1.096,00. As camisetas leiloadas foram arrematadas por Léo Paim, do Internacional, pelo valor de R$ 300,00 e a do Grêmio por Luiz Davi Falcão pelo valor de R$ 550,00 . Esses valores compõem o total já mencionado.

A arrecadação vai ajudar na conclusão do novo bloco cirúrgico que terá seis salas novas, sendo que hoje o hospital conta apenas com uma. Essa demanda que vem de anos, vai melhorar o atendimento aos pacientes e as condições de trabalho dos profissionais da área da saúde. Além disso, também irá contemplar os 11 Municípios da 10ª Coordenadoria de Saúde de Alegrete.

A live realizada pela Prefeitura Municipal de Alegrete, com apoio de empresas do Município, teve por objetivo trazer um evento neste período em que não ocorreu movimentos relacionados ao Carnaval, devido à pandemia. Além de levar alegria, boa música e atrações renomadas aos alegretenses.

As camisetas dos times gaúchos foram doadas pelos respectivos Consulados. O evento foi apresentado por Gabriella Peduzzi e Luzia Kraetzig com a coordenação de Diego Fagundes. Também foram realizados sorteios de outros brindes durante o evento.

Fotos: Allan Silveira