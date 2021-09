Live dos “5 pila” promete muita gaita,violão e voz

A live será em prol do lançamento do Clipe Sina de Leiteiro, que vai acontecer neste mês, dia 13. Um belíssimo trabalho que mostra a riqueza desta profissão quase extinta, nos dias atuais. O leiteiro que sempre foi uma figura conhecida diante do trabalho que exerce desde muito cedo para que as famílias recebam o leite na primeira hora da manhã.

A letra de Gerson Brandolt tem a parceria com Passarinho Teixeira Nunes e Vinícius Fernandes. O tema foi a mais popular em um Festival em Alegrete, em 2008.

Todo o clipe que será lançado é uma referência e uma alusão ao leiteiro. O protagonista é um leiteiro que herdou do pai a profissão. Elioei Severo Gonçalves que é filho de Melchiades Gonçalves, um dos leiteiros mais antigos do Município que completa 90 anos este ano.

Os Chacreiros – Gerson Brandolt , Cristiano Fantinel e Beto Vilaverde – neste domingo(5), na Live dos 5 Pila – basta fazer um PIX de 5 reais para contribuir com esse projeto. Chave do PIX – 55999920919