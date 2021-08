Live em benefício da Casa Lar do Idoso reserva muitas atrações e prêmios

No próximo dia 28 de agosto acontece mais uma super live com muitos prêmios, desta vez, em prol do Lar do Idoso. O evento realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete e das empresas do Município, terá por objetivo trazer entretenimento e também auxilia a instituição que abriga 55 pessoas, conta com 23 funcionários que atendem os residentes em 24 horas, com medicação, higienização, recreação e alimentação. Além disso, é administrada por uma diretoria voluntária.

Este projeto que iniciou há alguns meses em razão da pandemia e já ajudou Santa Casa, entre outros, se consolidou e a cada edição se fortalece e se consolida.

Na noite de sábado, Vanu Souza, Chico Paim e Helton Saldanha vão levar a boa música aos alegretenses em mais uma Live Show, coordenada por Diego Fagundes e Maysa Moreira. Será um evento beneficente em prol da Casa Lar do Idoso de Alegrete.

A live será realizada através da página do Portal Alegrete Tudo, às 20h. Durante a apresentação, haverá sorteio de dois cavalos e três ovelhas, além de muitos outros brindes. Todas as pessoas que fizerem doações de 10 reais estarão concorrendo às ovelhas, já as doações de 50 reais dá direito a concorrer aos cavalos e 100 reais a todos os prêmios. As doações serão através do PIX da Casa Lar do Idoso de Alegrete.

A instituição está situada na rua: Joaquina Ortiz Houayek no bairro Vila Inês e foi criada em 12/05/2001.

Abrigando idosos acima de 60 (sessenta) anos e pessoas em vulnerabilidade social do sexo masculino, em turno integral, oferecendo um conjunto de serviços que priorizam o bem-estar dos idosos.

Live em benefício da Casa Lar do Idoso

A casa foi presidida por:

Ari Vargas Paim – 2001 a 2010

Leoni Caldeira – 2010 a 2016

Ibraima da Silva – 2016 até o momento.

Lá se vão 20 anos, abrigando pessoas que necessitam de um lar, de aconchego e de cuidados especiais. São pessoas que têm histórias, que encontram a segunda família entre muitas outras situação que amplia o cuidado e carinho. Um dos primeiros moradores foi uma lenda na cidade, o popular BATATA que, por 15 anos, teve residência fixa até falecer. Como ele, muitos outros passaram e deixaram saudade na Família Casa Lar.

A Casa Lar de Alegrete, sempre é abraçada pela comunidade, voluntariamente recebe doações de vários segmentos, pessoas físicas, escolas, clubes de serviço, amigos, e, assim a instituição consegue manter suas atividades.O Lema é: Sou Feliz, Não temo a Velhice!

Veja o vídeo com o convite feito por Ibraima e os idosos.