Conteúdo Patrocinado!

No último dia 22 de agosto aconteceu a Live Show de lançamento dos novos produtos da INTERNEITH e foi um sucesso. Transmitida através da Página do Facebook do Portal Alegrete Tudo,p resultou em 25,1 mil pessoas alcançadas, 4 mil reações, comentários e compartilhamentos e mais de 10 mil visualizações.

Live Show da Interneith foi sucesso total

A animação ficou por conta do Tchê Barbaridade que cantando por mais de 2h e 30min trouxe seus grandes sucessos como “Sábado é o dia”, “Moça Fandangueira”, “Apaixonado” e tantos outros embalando o final de domingo de muitos gaúchos e gauchas.

Live Show da Interneith foi sucesso total

E a noite contou com o lançamento da TV INTERNEITH, canais com as melhores series, filmes, documentários e entretenimento tudo ao seu alcance com apenas um click assim como os novos super planos de 300 mb e 500 mb.

Além destas novidades, a Interneith agora disponibiliza uma plataforma para seus clientes com Clube de Benefícios são mais de 6 mil marcas que oferecer descontos especiais e exclusivos aos clientes INTERNEITH.

Live Show da Interneith foi sucesso total

Para saber mais chama no whats! (55) 99719.8600

INTERNEITH levando um mundo de vantagem pra ti!

Rua 20 de setembro 604 – Centro – Alegrete

(55)3421.8600