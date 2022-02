Livia Temp Falcão, de Alegrete para o mundo, a Embaixatriz do Turismo do Brasil

Livia tem 19 anos e venceu o concurso de Embaixatriz do Turismo do Brasil, realizado na cidade de Santa Maria. A menina meiga, com sua simpatia ímpar, beleza, cultura, inteligência, sabedoria, levou o nome da cidade Alegrete para o Estado, depois levou o nome do Rio Grande do Sul para o Brasil e agora é a representante do Brasil no concurso mundial.

Livia Temp Falcão no Concurso Estadual

Confira os principais trechos da entrevista que ela concedeu a reportagem do Portal Alegrete Tudo.

Livia Temp Falcão, é filha de Heili Temp e Daniel Falcão. Aos 19 anos, está no 4° semestre de Enfermagem na Universidade Federal do Pampa, campus de Uruguaiana.

“Nasci e cresci em Alegrete, 3ª Capital da República Rio-grandense, terra de diversas personalidades que marcaram a história, como Oswaldo Aranha, Demétrio Ribeiro e o nosso amado poeta Mário Quintana. Tive a imensa honra de representar nossa cidade no concurso a nível estadual no ano de 2019, o qual recebi o título de Embaixatriz do Turismo do Rio Grande do Sul”, destaca.

Ela menciona que falar de Alegrete é fácil, uma cidade bonita, de extrema cultura e com um povo acolhedor, define Lívia.

Alegretense se prepara agora para o Mundial, que ainda não tem data definida

“Ser Embaixatriz do Turismo é isso, falar sobre a cultura da nossa cidade para que assim, mais pessoas sejam atraídas a visitarem e conhecer um pouco mais do nosso patrimônio cultural”, explica.

Recentemente ela esteve com a família na Alemanha, país onde a irmã Liliana Temp reside.

“É notório o encanto dos alemães quando falamos que somos brasileiras, o brilho nos olhos e a vontade de conhecer essa terra linda. Essa viagem agregou muito para meu conhecimento e me fez comparar muito a nossa cultura com a deles, percebi que somos um povo muito acolhedor”, resume.

“Receber o título de Embaixatriz do Turismo do Brasil é uma honra muito grande, pois o concurso exige não só desenvoltura, simpatia e beleza mas principalmente saber sobre as diferentes culturas, e para mim, levar a cultura do nosso estado e agora do nosso país é muito lindo. Cada cidade, cada estado, cada cantinho com uma beleza e uma história diferente. Sei que representar nosso belíssimo país será maravilhoso. Tenho em mente que esse concurso se faz muito importante para ampliar o turismo nos diferentes pontos do país, ampliando a economia e assim, gerando uma maior qualidade de vida para a população de cada estado ou município”, destaca.

Livia venceu a fase estadual



A mensagem dela para a comunidade: Apreciem e busquem entender e aprender cada vez mais sobre nossa cidade, estado e país, pois nossa diversidade cultural é uma herança preciosa – pontua.

Portal: O que é ser Embaixatriz do turismo ?

Ser Embaixatriz do Turismo é uma honra muito grande, pois o concurso exige não só desenvoltura, simpatia e beleza, mas também de cultura e para eu levar a cultura do nosso estado e agora do nosso país é muito lindo tudo isso, cada cidade, cada estado, cada cantinho com uma beleza e uma história diferente.

Alegretense adora falar sobre turismo

Portal: Como foi o concurso?

Precisamos levar um pouco de cada cidade, principalmente a minha em nível estadual, tive que falar sobre os pontos turísticos de todo o Rio Grande do Sul e agora do nosso Brasil que é tão grande turisticamente.

Portal: Como você cuida do seu corpo ?

Faço atividades físicas regularmente e tenho sempre uma boa alimentação.

Portal: Você precisa falar outras línguas para o concurso mundial ?

Sim, preciso dominar muito bem o inglês para concorrer a nível mundial.

Portal: Já participou de outros concursos ?

Só participei do Embaixatriz do Turismo na categoria juvenil, onde ganhei a fase estadual e depois na categoria adulta.

Alegretense quer ir bem preparada para fase mundial

Portal: Qual faculdade está cursando e por que escolheu essa profissão ?

Faço enfermagem na Universidade Federal do Pampa na cidade de Uruguaiana, escolhi essa profissão porque admiro muito e sempre gostei da área da saúde. Tenho o exemplo das mulheres da minha família que são grandes profissionais e batalham pela saúde de todos, ainda mais em uma profissão tão pouco valorizada.

Fotos: acervo pessoal