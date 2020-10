Livramento perde uma guerreira das estradas, Carla Geovana Álvarez

Compartilhe















Foi identificado o falecimento da Santanense Carla Geovana Álvarez, que acabou falecendo no acidente que ocorreu na madrugada em Santa Margarida do Sul na BR-290.

Carla, que acabou morrendo no local da tragédia, conduzia um caminhão de combustível, porém no momento do acidente o caminhão não possuía o material.

O Sentinela24H da os seus sentimentos a família num momento tão difícil como este.

Veja o vídeo da história de vida e superação de Geovana Álvarez.

https://www.facebook.com/watch/?v=844532452952092

Fonte: Sentinela24h