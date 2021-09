Lixo às margens da obra da Avenida Integração preocupa alguns moradores

É grande a quantidade de lixo jogado no local por moradores daquele região e até de outros locais que vão até lá de carroça jogar lixo naquela área, entre os bairros Sepé e Vera Cruz.

Lixo irregular em Alegrete

A rua ainda não foi pavimentada e de acordo com uma moradora algumas pessoas jogam pedaços de sofá, guarda roupas e até bichos mortos dentro de sacos. A empregada do lar entende que a Prefeitura faz o seu trabalho passando nos horários e locais com os caminhões, mas acredita que poderiam tentar alguma ação para diminuir essas atitudes que considera falta de civilidade.

O Vice -prefeito e Secretário de Planejamento, Jesse Trindade dos Santos, disse que nas últimas chuvas andou no local e verificou esse fato que mostra que as pessoas colocam lixo onde não é para isso. -Essa situação ajuda entupir bueiros e colabora em parte para as enxurradas, tal é a quantidade de lixo que os moradores jogam no lugar.

Ele lembrou que as pessoas é que tem que tomar consciência, pois a coleta é feita e o Poder Público não joga esses detritos a céu aberto.