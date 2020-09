Lixo é retirado de praça do Bairro Capão do Angico; moradores devem preservar o local

Compartilhe









No último sábado (30), foi realizada a retirada de resíduos, descartados de maneira incorreta, na Praça Aristides Carvalho no bairro Capão do Angico. A Secretaria de Infraestrutura, através da equipe de limpeza urbana, retirou os entulhos na quarta-feira (2), foi instalada placa de conscientização em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente.

A secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, explica que essa ação em conjunto faz parte das atividades da Campanha Alegrete + Limpo e a colocação de placa no local era uma demanda antiga da diretoria do bairro. “Esperamos que a comunidade colabore e não faça mais descartes irregulares no local”.

Para o secretário Mario Rivelino, essas ações são de grande importância para população. “A demanda é grande e existe um cronograma para atendimento, mas a equipe é comprometida e ágil na realização dos serviços”. As ações de limpeza estão ocorrendo nos bairros dentro de um cronograma já estabelecido. Ao ver descarte irregular denuncie via Ouvidoria: 0800-644-1621 ou no protocolo da Secretaria de Meio Ambiente, avenida Assis Brasil, 930. Faça sua parte, descarte correto e colabore por um Alegrete Mais Limpo!