Lixo em local irregular demanda muito trabalho de equipe de Meio Ambiente

E, além disso, deixar bairros e ruas com aspecto de abandono com resíduos descartados em locais irregulares.

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Para isso a Secretaria de Meio Ambiente de Alegrete, responsável pela coleta urbana, mantém uma equipe retirando resíduos de bairros da cidade. Um dos últimos trabalho foi no bairro Ulisses Guimarães, quando foram retirados pneus e muitos outros tipos de lixo descartados de forma irregular.

A Secretária, Gabriela Segabinazi, lembra que este bairro conta com a coleta regular três vezes por semana. E além disso tem o Eco Ponto de pneus às quarta-feiras das 8h às 13h 30min e ponto permanente de coleta de resíduos eletrônicos. A Prefeitura faz a sua parte e cabe a cada um também fazer a sua e ajudar a cuidar da limpeza da cidade, lembra a Secretária.