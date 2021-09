Lixo jogado em qualquer lugar contribui para os alagamentos em bairros

A chuva foi forte e em grande volume em Alegrete. Muitas bairros ficaram alagados e a água chegou a entrar em várias casas na madrugada .

Mesmo sabendo que o volume de chuva foi forte, um dos problemas verificado em bairros é a grande quantidade de lixo jogado nas ruas e com a chuva acabam entupindo bueiros e bocas de lobo.

Ruas do bairro Sepé Tiaraju são algumas que apresentaram esse problema em uma vistoria neste dia por equipe da Prefeitura. Naquela região da cidade, estão sendo feito obras do Regalado e uma das já concluídas é a do alargamento da ponte da Daltro Filho para ajudar a não ter mais problemas de inundações em bairros próximos.

Uma família do bairro Favila disse que ficou preocupada com tanta água que entrou para dentro de sua casa, em fato que não era comum, comentaram.

Os pedidos para que as pessoas não joguem lixo em campos, praças, canteiros também é justamente para evitar que com as chuvas se espalhem e acabem entupindo bueiros, bocas de lobos, locais que são feitos para escoar a água da chuva.

Esse é um problema crônico na cidade e causa alagamentos, inclusive em ruas do centro da cidade.

Já famílias que vivem às margens do Arroio Restinga, como as do bairro Santo Antônio falaram que, talvez, uma limpeza no valo que fica no mato ajude a escoar com mais facilidade a água em dias de chuva mais forte.