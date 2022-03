Lixo: não é só o descarte, também não há cuidados com objetos cortantes

Desta vez, além de falar sobre a maneira irresponsável que muitas pessoas provocam sérios danos ao meio ambiente em decorrência da falta de conscientização no momento do descarte, falta cuidados no momento de separar os resíduos. Tanto os descartáveis com o orgânico, assim como, os inúmeros acúmulos de detritos espalhados pela cidade, entre móveis, eletrônicos, roupas entre outros, também fica o alerta sobre os cuidados que devem ser tomados em relação a produtos cortantes.

O descarte de vidros e seringas, entre outros, deve ter uma atenção especial, pois coloca em risco a integridade dos funcionários da coleta de lixo.

Golpes macabros tiraram a vida do comerciante; autor confesso foi preso

Além de expor os garis a riscos de saúde, o próprio serviço de recolhimento do lixo é prejudicado com o afastamento do funcionário, às vezes por semanas.

Vale lembrar que todo material com capacidade perfurocortante, seja espetinhos de churrasco, agulhas ou vidros quebrados devem ser acondicionados em papel jornal, caixa ou garrafa pet e fechados de forma que a embalagem não se abra.

Apesar do coletor utilizar todos os equipamentos de segurança para se proteger, os acidentes provocados por materiais cortantes ou pontiagudos não são evitados. É necessário que o cidadão tenha consciência e separe o lixo comum do material perigoso.

Vídeos: “Foi muito triste, gado morreu”, lamenta produtor

Como descartar o material

Para não expor os coletores de lixo a esses riscos, orientamos aqui sobre a melhor forma de acondicionar os materiais cortantes:

Coloque dentro de um recipiente resistente como garrafas PET vazias; caixas de leite longa vida ou enrole os cacos em jornal.

Escreva no pacote, que se trata de material perfurocortante. Coloque em letras grandes e bem visíveis: material cortante, ou vidro, espelho quebrado, por exemplo.