Lockdown: estabelecimentos são autuados por descumprimento do Decreto

Compartilhe









346 Shares

O sábado foi de intenso trabalho para a Fiscalização Integrada que recebeu um número considerável de denúncias de descumprimento do Decreto Municipal n° 514, que determina o fechamento do comércio e serviços durante o fim de semana.

Alguns estabelecimentos que estavam atendendo o público foram autuados, dentre eles, bares, restaurantes, lancherias, armazéns e também uma padaria e uma borracharia. Os fiscais ainda atenderam denúncias de aglomerações, festas e cultos, a maioria improcedentes.

Com apoio da Guarda Municipal, Polícia Civil e Brigada Militar, a fiscalização realizou patrulhamento em vários bairros, praças, parques e no centro. No bairro Piola houve autuação por aglomeração. Nos bairros Vera Cruz, Vila Nova e Centro, pessoas foram autuadas por estarem circulando sem máscara.

A Guarda Municipal recolheu uma motocicleta e o condutor foi multado por não possuir CNH. Um outro condutor foi multado por embriaguez ao volante, apresentou condutor habilitado e o veículo foi liberado.

Neste domingo (26), a fiscalização vai continuar atuando em toda a cidade. O telefone para denúncias é o (55) 99158 9743. O lockdown termina às 6h da segunda-feira, 27 de julho.

DPCOM