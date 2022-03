Locomotiva é a terceira força com as gurias no Gaúcho de Beach Soccer

Logo na primeira participação no Campeonato Gaúcho de Beach Soccer Feminino 2022, Alegrete mostrou a sua força.

A competição realizada no último final de semana em Torres, mostrou o nível e força do futebol feminino. Seis equipes estiveram disputando o estadual feminino de beach soccer.

Na areia muita disputa e habilidade das gurias que deram um brilho especial no litoral gaúcho. Durante todo o domingo (6), elas jogaram pelo título gaúcho de 2022.

Bons jogos em Torres

Alegrete esteve representado pela Sociedade Esportiva Locomotiva. Capitaneada pelo desportista Sérgio Augusto Lima de Freitas, as gurias fizeram um excelente campeonato, logo na primeira participação da competição organizada pela Federação Gaúcha de Beach Soccer.

Sociedade Esportiva Locomotiva

Na fase classificatória, as gurias da Locomotiva aplicaram 5 a 1 no Thetts, representante do município de Itaara e logo em seguida superaram a boa equipe da cidade de Feliz, Locomotiva 2 Carboneros 1.

Gurias tiveram bom desempenho

Quis o destino que na semifinal o adversário fosse a melhor equipe da competição. Um jogo duríssimo contra o Soccer Girls, as donas da casa.

Na Praia Grande, Locomotiva marcou presença

Com um plantel qualificado e acostumadas com a quadra, as Girls de Torres venceram por 4 a 1 as gurias de Alegrete.

Na final clássico citadino, o Soccer Girls fez 4 a 2 no Amigos do Adri, ambas equipes da cidade de Torres e ficou com o título. Baseado no regulamento onde diz que a equipe perdedora para o campeão, automaticamente é a 3ª colocada, Alegrete confirmou a terceira força do beach soccer gaúcho feminino.

Alegrete foi 100% na fase classificatória

“Sem palavras, evento muito bom mesmo, estamos no caminho certo para o crescimento do beach soccer no RS, principalmente aqui na nossa Fronteira Oeste, onde temos um polo de atletas amadores muito bom, que precisam serem potencializadas para o crescimento como atletas”, destacou o coordenador da equipe Sérgio Augusto (Bicudo)

“Para muitos pode não ser, mas para nós estamos muito felizes pelos resultados obtidos na Copa Gaúcha com a Equipe Masculina (5° Lugar) e agora no Campeonato Gaúcho com a equipe feminina (3° Lugar), lembrando que é a primeira participação delas nas competições estaduais organizadas pela FGBS, realmente aprendemos muito e também esses resultados acontecem no momento em que começamos a ter o apoio da prefeitura e Secel”, comemora o dirigente.

Sérgio agradece a secretária Angela Viero e também ao diretor Marcelo Alves, por todo o esforço realizado. Também a LAF do presidente Paulo Cunha, pelo total apoio.

Segundo ele, o Clube 7 de Setembro (Marino)- Construart (Alfredo)- Pampeana Baterias (Borrego)- Sott Alimentos (Everton)- Reparmar Reparos (Marco)- GM Serviços (Guilherme)- Loja Tá Barato Pra Caramba (Hamud)- BanriPonto Caixeiral (Lucas), e o professor Edinho Machado, são pessoas que acreditam na força do esporte e colaboraram para esse feito conquistado pelo beach soccer alegretense.

Fotos: FGBS