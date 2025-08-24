Loivana, a destemida mulher que mora há 17 anos em um assentamento de Alegrete

As mulheres são centrais na reprodução da vida e na produção alimentar, mas enfrentam desigualdades de gênero e o desafio de conquistar mais espaço na política e na gestão dos lotes, que são predominantemente dirigidos por homens.

Por outro lado, os assentamentos também representam um espaço de conquista e empoderamento, onde as mulheres buscam mais direitos e participam ativamente de movimentos sociais para mudar a realidade e a estrutura patriarcal.

Em Alegrete, um exemplo é Loivana Gassner, nascida em Rodeio Bonito, ela desembarcou em Alegrete no dia 4 de dezembro de 2008.

A filha da dona Neuza Gassner, é produtora rural e aos 28 anos decidiu pegar a família, esposo e duas filhas e ir para um acampamento em Nova Santa Rita do Movimento Sem Terra.

“Ficamos acampados no barraco de lona preta por dois anos. Nesse período realizamos muitas lutas por direitos e, principalmente, o de ter a terra para plantar e produzir”, explica. E assim no final de 2008, ela chegou em Alegrete. Distante 48 km do centro da cidade ela conquistou um pedaço de terra, e aí iniciava uma longa jornada por espaço e melhoria de vida.

Na verdade ela justifica que é uma jornada de espaço na sociedade porque existia muito mais que hoje, um preconceito ou um olhar diferente para famílias assentadas. No município, foram mais dois anos no barraco de lona preta num lote onde hoje é denominado Assentamento Novo Alegrete.

Loivana não desistiu até conseguir fazer uma peça de madeira para os quartos e logo depois foi recompensada por um incentivo do governo federal para adquirir uma vaca leiteira para começar a produzir e mais alguns anos conseguiu sua própria casa através do Minha Casa Minha Vida.

“Trabalho um pouco por fora para ter uma renda pois as contas básicas chegam todos os meses. Invisto na terra e produzindo alimentação saudável”, destaca.

Em 2024, ela conseguiu fazer uma entrega para o Banco de Alimentos em Alegrete em grande quantidade. Porém, se ressente que neste ano, sem ter onde entregar a produção e a falta de veículo para o transporte pode afetar a perda de toda produção na lavoura.

“Muitas foram as conquistas, mas falta o essencial. Água nas torneiras de todas as 109 famílias assentadas”, resigna-se a produtora. Ela explica que filhos de assentados já formaram família e hoje sua família apesar de alguns acesso e direitos que faltam, sentem-se agradecidos. “Foi a melhor coisa que aconteceu em nossa vida, Trabalhamos e estamos vivendo bem aqui”, frisa.

Loivana é ativa, além de todo trabalho da casa, lida com os animais, a horta., pomar e quando tem agenda faz massagem humanizada, é massoterapeuta de carteirinha e produz artesanatos. Ao lado do esposo Sérgio Mello Rodrigues, das filhas Jennifer Gassner de Vargas, Thalia Gassner Rodrigues e as netas nascidas em Alegrete Natasha, Scheila e Sophia, ela se reinventa a cada amanhecer.

Loivana foi candidata a vereadora nas últimas eleições municipais e disse que foi uma honra. “Não ganhei a eleição porém aprendi muito com toda população de Alegrete e todos os votos que recebi, foram 288 pessoas que levo no coração por acreditarem que podemos fazer diferença na sociedade e na Câmara de vereadores também Por mais Mulheres nos espaços de poder. Foi maravilhoso, eu me senti vitoriosa na caminhada com o carinho de todas e todos”, resume.

Em setembro ela inicia a plantação de várias culturas, mandioca batata, abóboras entre outros A Capina e o plantio ela faz na enxada mesmo. Ainda não chegou trator no assentamento. O dia amanhece, e lá está ela tratando de porcos, galinhas e ovelhas. Nesse inverno foi frustrada a produção de melado de cana, após um problema no engenho de moer.

A rotina é corrida, com lenha, faz algumas venda para o pessoal da redondeza. Com uma plantação frutífera ela produz 43 espécies e diz que sempre tem ou uma ou outra atividade para fazer.

Loivana geralmente vem na cidade três vezes no mês e têm lutado pela conquista de direitos e por maior espaço na política e nos movimentos sociais, buscando uma transformação na estrutura agrária e na sociedade. Indagada ao final da reportagem se teria um pedido as autoridades ela de pronto respondeu: – Um trator para trabalhar a terra e produzir mais alimentos com melhores condições.