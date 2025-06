Loja Grazziotin Alegrete está oficialmente reinaugurada

Reinaugurou hoje (18) a Loja Grazziotin Alegrete. Com uma proposta renovada, a gerente Perla Medeiros e sua equipe esperam a comunidade alegretense com um ambiente mais amplo, moderno, climatizado e repleto de oportunidades para quem busca moda versátil e com preço justo. Aproveite o Ofertaço de Reinauguração, de 18 a 21 junho (quarta-feira a sábado), com toda a loja em até 10x fixas e pagamentos de 30 a 60 dias.



A grande festa iniciou ontem (17) com show especial da Banda Corpo e Alma que apesar do tempo chuvoso contou com presença expressiva da comunidade. O evento gratuito foi uma forma de agradecimento aos clientes pela confiança aos longo dos 35 anos do Grupo na cidade.

O Grupo Grazziotin é atuante no segmento de confecções feminina, masculina, infantil, cama, mesa e banho, sendo referência nas campanhas promocionais que possibilitam ao cliente, realizar suas compras com facilidades e condições especiais de pagamento.



Aproveite a Festa de reinauguração de 18 a 21 de junho (terça-feira a sábado), abrindo excepcionalmente neste feriado (19 de junho) das 9h às 19h sem fechar ao meio-dia.

O Grupo Grazziotin se destaca ao longo de 75 anos de história com valores sólidos e um olhar atento para o futuro, pela inovação contínua e em Alegrete todas as lojas estão repaginadas para melhor atender seus clientes.

Aline Menezes