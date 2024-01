Loja Obino fecha suas portas em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Durante quase 50 anos, a empresa que foi inaugurada em 19/04/1974, promoveu uma interação significativa com a comunidade, organizando jogos e eventos comunitários, como o memorável Concurso Boneca Viva. A loja, que chegou a ter mais de 75 funcionários em seu auge, contribuiu não apenas para a economia local, mas também para a cultura e o espírito comunitário.

Mulher de 19 anos é flagrada com produtos furtados e detida por funcionários

Fundada na década de 50, com sede em Bagé, a rede de varejo se destacou como pioneira no financiamento de clientes, tornando-se uma referência no setor ao longo dos anos.

Com uma presença marcante em 38 cidades, distribuídas em 49 lojas, incluindo seu e-commerce, a Obino orgulhava-se de servir os clientes por 69 anos. O lema “Fiado só na Obino” não era apenas um slogan, mas um compromisso sólido assumido com a clientela desde a fundação da empresa.

Usuários do transporte coletivo reclamam que o ar condicionado dos ônibus nunca é ligado

A Obino, ao longo dos anos, tornou-se sinônimo de confiança e tradição para os consumidores. Seu modelo de negócio inovador não se limitava apenas ao aspecto financeiro, mas também incluía investimentos significativos em treinamento de equipe, garantindo um atendimento de qualidade. Essa abordagem resultou em uma interação positiva entre a loja e a comunidade, consolidando uma relação duradoura ao longo das décadas.

O encerramento da Obino foi profundamente sentido pelos consumidores. Na vitrine, um aviso agradece o apoio e a confiança dos clientes, ao mesmo tempo em que fornece informações sobre a entrega de mercadorias pendentes e a emissão de faturas.

Com Matteus, o BBB virou uma grande vitrine para Alegrete, seus costumes e tradição

Em Santana do Livramento, a filial da Rua dos Andradas fechou suas portas no último dia 8 de Janeiro, já a que estava localizada na Brigadeiro Canabarro, encerrou suas atividades em 2021.