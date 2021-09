Conteúdo Patrocinado



O Grupo Grazziotin decidiu investir nos bairros, rompendo o paradigma de inaugurações centrais e, essa nova proposta visa facilitar a vida dos seus clientes, uma vez que agora realizar as compras, ficou ainda melhor e mais perto.

Loja Por Menos na Cidade Alta inaugurou apostando no público dos bairros



A Gerente Regional, Gisele Pacheco, esteve presente na inauguração e destacou que: “a loja ficou linda, com ambiente agradável, mais ampla e acolhedora. Primeiro investimento do Grupo Grazziotin de uma loja no bairro, sendo uma satisfação poder beneficiar o público da Cidade Alta e bairros adjacentes.

Durante os dias que antecederam a inauguração foi visível a alegria dos clientes com uma loja mais perto de casa, proporcionando a eles um sentimento de reconhecimento e valorização. E a festa de inauguração ainda conta com uma promoção inédita com 20% de desconto na coleção nova e toda a loja, em até 12x sem juros e com o primeiro pagamento somente em novembro”. Promoção esta que se estende até sábado (18 de setembro).

A Gerente da Loja Por Menos, Luciane Silveira, e toda sua equipe, felizes com a nova casa, reforçaram o convite para a comunidade da Cidade Alta e bairros vizinhos para que: “compareçam e prestigiem esse projeto preparado com muito trabalho, carinho e dedicação pensando exclusivamente em melhor atender nossos clientes e amigos”.

Loja Por Menos oferece uma diversidade em confecções feminina, masculina, infantil, moda íntima, calçados, cama, mesa e banho. Consagrada por suas excelentes campanhas e condições de pagamento facilitado e qualidade dos produtos e atendimento diferenciado.

Agora ficou ainda melhor realizar suas compras, pois a Loja Por Menos vai estar mais perto de você!

Loja POR MENOS, a partir de 15 de setembro, também na Avenida Assis Brasil, 684 – Cidade Alta.

