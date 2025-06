Lojas apostam no crescimento das vendas com chegada do frio em Alegrete

A primeira onde frio mais intenso em Alegrete anima o comércio que está com estoques abarrotados de confecções para prevenir o frio que promete ser forte nestes dias. E no comércio existe uma infinidade de modelos de casacos, jaquetas e blusões.

Comércio em Alegrete

Neste início do mês junho as temperatura terão uma pequena elevação ficando nas marcas típicas de Outono – com as máximas em 22º C. O tempo vai seco e com a presença do sol na próxima semana.

Essa temperatura exige cuidados especiais com a saúde do sistema respiratório, circulatório e ósseo e isso requer estar bem agasalhado, tomar bastante liquido, comidas quentes e ingerir frutas típicas da época.,