Ontem, dia 8, feriado municipal de Padroeira de Alegrete -Nossa Senhora Imaculada da Conceição Aparecida, o comércio teve um movimento bem considerável.

O calor, não foi empecilho para muitas famílias que foram às compras. Com funcionamento das 14h às 20h, as lojas tiveram um movimento intenso, com muitas pessoas nas ruas. Os comerciantes se mostraram satisfeitos com o movimento de populares, que teve efeito direto nas suas vendas.

Lojas que abriram no feriado tiveram bom movimento

Assim como, havia também um grande fluxo de carros no trânsito e o Estacionamento rotativo estava sendo cobrado. Quem chegava à região central, em alguns pontos, encontrava dificuldade para estacionar. Com o mesmo ritmo intenso, a maioria das vagas dos estacionamentos de automóveis estava preenchida.

Com revólver em punho, homem coloca cano da arma na boca da ex- mulher

Lojas que abriram no feriado tiveram bom movimento

Famílias passeando, outras observando valores e àquelas que já realizaram as compras de presentes para o Natal. Cleide Peixe, estava acompanhada do esposo, ela disse à reportagem que saiu para verificar os valores, contudo, diante de algumas ofertas já comprou quase a totalidade dos presentes dos amigos secretos e também de Natal.

Muita devoção e fé na missa em homenagem à Padroeira de Alegrete

Lojas que abriram no feriado tiveram bom movimento

O casal, Vanessa Viana e João Santos aproveitou a tarde para a troca da televisão, que já é o presente de Natal de ambos, falaram sorrindo.

No feriado, apesar da grande maioria das lojas abrirem as portas, algumas se mantiveram fechadas. Os comerciantes, ressaltaram que o movimento foi satisfatório, valeu a pena.