Lojas Quero-Quero, a especialista da sua casa, reinaugura loja que vai surprender você

A Rede de Lojas Quero-Quero está em plena expansão e possui mais de 400 lojas espalhadas pela região Sul do Brasil.

Em Alegrete possui duas lojas na Rua dos Andradas e neste dia 27 de maio, reinaugurou a loja do amigo e Gestor Cecílio Ceccon.

A reinauguração traz um novo layout aos setores da loja e um investimento maior em tecnologia. Além de um portifólio de produtos e serviços já oferecidos, agora evidenciam os setores de tintas e acabamentos com profissionais especializados.

As Lojas Quero-Quero são referência em materiais de construção para sua obra, jardinagem, móveis, eletrodomésticos, Cartão de Crédito próprio, o VerdeCard, onde os clientes podem realizar suas compras e parcelar em até 36x e até 100 dias para começar à pagar, empréstimo pessoal em até 70 dias para o primeiro pagamento e parcelamento em até 18x com dinheiro na hora.

As Lojas Quero-Quero possuem Aplicativo Qqpag e o cliente pode fazer seu cartão, acompanhar sua compras, limite disponível, fatura e realizar empréstimo pessoal.

Na reinauguração ganham destaque o Setor de Tintas que conta com dois profissionais especializados e um programa de software que possibilita através de foto da casa que o cliente possa visualizar a cor da tinta escolhida antes mesmo de fechar negócio.

Projetista especializado para a linha de acabamentos com um programa de software proporcionando a visualização do ambiente desejado, um diferencial totalmente gratuito que somente as Lojas Quero-Quero oferece.

As opções em aberturas ganharam mais opções, assim como o setor de acabamentos, louças, pisos e móveis para banheiro.

A reinauguração foi planejada e realizada com o intuito de atender a necessidade dos clientes, uma vez os mesmos não tenham que deslocar-se para outra cidade em busca de produtos e materiais de construção, últimas tendências no mercado.

No setor de móveis foi possível visualizar mais opções para que o cliente fique à vontade e escolha aquele que mais combina com o seu estilo.

Lojas Quero-Quero diante da atual situação e para facilitar a vida dos seus clientes, disponibiliza atendimento pelo Whatsapp 3421 9750.

Parabéns à Equipe das Lojas Quero-Quero e parabéns Comunidade Alegretense!

Lojas Quero-Quero Andradas, 791

Telefone: 3421 9750