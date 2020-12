Lojistas apostam em boas vendas na reta final para o Natal

Compartilhe















Estamos há três dias do Natal e, mesmo em pandemia, e com todas as exigências para evitar as aglomerações o movimento nas ruas centrais de Alegrete se mantém.

A data em anos anteriores em que estava tudo normal sempre leva muita gente às ruas à procura de presentes a filhos, pais ou amigos.

O milagre da vida contemplou Betânia em 40 dias na UTI Neo

Os lojistas esperam que nesta semana, aumentem as vendas e solicitam que as pessoas não deixem para última hora, já que estamos em bandeira vermelha e temos restrições do número de pessoas dentro das lojas Todos os cuidados são para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. É obrigatório andar de máscara e higienizar as mãos ao entrar em lojas e outros locais públicos.

Quando a empatia muda para melhor a vida das pessoas

Para a presidente do Sindicato dos Comerciários de Alegrete, Elaine Muller, esse Natal será atípico, mas está confiante de que os alegretenses não vão deixar de dar presente, mesmo que de menos valor.

“Esperamos essa reação do comércio, porque desde março os empresários estão trabalhando com dificuldades, principalmente os pequenos e médios e muitos, inclusive, tiveram que dispensar colaboradores devido a queda nas vendas”, atesta.

Ela acredita que a segunda parcela do 13º, as vendas vão melhorar. O pagamento ocorreu até o dia 20.

Vera Soares Pedroso