Lorenzo Power vence prova em Tupanciretã e ocupa 4ª colocação no Gaúcho de Velocross

O alegretense Lorenzo Power Monego, como é conhecido no RS, fez bonito no último final de semana. O piloto representou mais uma vez a 3ª Capital Farroupilha. Desta vez, no Norte gaúcho, no município de Tupanciretã, terra natal do seu avô Ricardo.

Lorenzo Power acelerou forte na 3ª etapa Copa Centro e conquistou o título na categoria Júnior, um 4° lugar na VX2 e 5° entre os pilotos da Super Força Livre.

O guri disputa a júnior, mas como forma de experiência já se arrisca em categorias acima do velocrros. Na classificação do Campeonato Gaúcho de Velocros, Lorenzo do Alegrete está em 4° lugar, façanha muito comemorada entre familiares e amigos do talentoso piloto.

Além do incentivo dos pais, o guri é patrocinado pela Agropecuária do Angico; Monego negócios rurais;

AABB de Alegrete e Joel Motos de Dom Pedrito.