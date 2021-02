Lourdes, a líder comunitária, mãe de 3 filhos biológicos e 33 adotivos não resistiu a um Infarto fulminante

Compartilhe















Um exemplo de ser humano que fez da vida uma missão em prol dos outros. Com um coração gigante e a alma que refletia a compaixão e o amor pelo semelhante, Maria de Lourdes Jardim dos Santos será sempre lembrada pela sua brilhante trajetória como voluntária e líder comunitária. Ela faleceu no último sábado(20), aos 59 anos, vítima de um infarto fulminante. Nas redes sociais, são inúmeras homenagens. Todas comoventes, emocionaram os filhos.

Casada com Daniel Gonçalves Paz, radialista, trabalhou na rádio Gazeta, foi Conselheiro Tutelar por dois mandatos e presidente da UABA. O casal foi fundador da Moradia Transitória, que Lourdes deu o nome de Lar Nova Esperança. Esse foi o primeiro nome dado à Instituição.

Adoção

A alegretense teve 33 filhos adotivos. Ela nunca deixava de ajudar qualquer pessoa que pudesse precisar de qualquer auxílio. Sua casa sempre foi uma grande lar. Lourdes, sempre foi companheira de Daniel em tudo, benevolente e idônea. Trabalhou no meio comunitário e teve três filhos biológicos, Anderson , Daniel e Marília Gabriela Paz Hoffmann.

“Eu curso administração e trabalho na construtora Sotrin. Meu pai, Daniel dos Santos Paz (Dani) sempre foi o orgulho dela, por trabalhar como técnico em enfermagem na linha de frente do combate ao covid – disse Marília.

Apaixonada pelo neto que auxiliava em todos os cuidados, Lourdes e ele tinham uma grande sintonia e cumplicidade. A filha destaca que eles tinham um apelido e se chamavam de queridinho(a). Ela cuidava tão bem do neto nesses últimos oito anos. Era mais mãe dele do que eu ” – ressalta.

Mas todo o legado deixado vai servir como uma grande inspiração para muitas pessoas que a conheceram e que venham a saber de sua trajetória de boas ações e muito trabalho em prol da comunidade.

O adeus

No dia 20 de fevereiro às 3h um infarto foi fatal para Lourdes. ” Ela era uma mãe, mulher e vó exemplar. O que dizer para meus sonhos, meus planos com ela, na minha formatura. Ela não vai estar presente para me ver formada que será ano que vem. Meu pai está destruído, se foi a companheira da vida dele. Meus irmãos não sabem para onde ir. Ela faleceu no Jacarai, propriedade deles. O rapaz que cuida da propriedade era mais um filho que ela adotou, ligou desesperado quando minha mãe começou a sentir dores. Meu pai e meu irmão foram de carro, às pressas, mas não deu tempo.Ela já tinha nos deixado” – descreve muito comovida a filha.

Ela continua dizendo que são tantas as homenagens no face, muitas pessoas postando tantas histórias lindas de agradecimento, de carinho e amor por Lourdes.

Homenagem da filha

Tu deixou um legado de amor

Amor da minha vida , eu sou a tua versão mais jovem e herdei tua personalidade forte, teu olhar, tua autoridade no falar, tua determinação, tua compreensão, teu gosto peculiar por feminices, porque tu gostava de um anel. Minha mão é igual a tua, o formato da minha sobrancelha também e meu sorriso então, é igual ao teu.

Até o nome que tu escolheu pra mim é forte porque eu não conheço tantas Marílias assim. Tu é única, um ser de luz e amor sem igual. Amava a todos, dava oportunidades a qualquer ser humano, sempre achava que todo mundo tinha uma chance de mudar e começar de novo. Amava os três filhos da mesmo jeito sem fazer distinção .

Era mãe do meu filho, tinham um apelido que todos sabem, era a queridinha dele e ele o queridinho dela. Os dois adoravam ir às compras. Não por ser minha mãe mas eu via no olhar a ternura e o amor que sentia por ele.

Mãe você é única por vários motivos, ninguém nunca vai tomar seu lugar. Sei que amava cada conquista nossa, virava uma leoa para nos defender, mas era uma pessoa tão sensível, tão pura e tão amável.

Obrigada mãe por ter me feito ser essa mulher forte que sou hoje, jamais vou apagar da memória teu sorriso ao me ver chegar, teu olhar brilhava ao me ver, assim como, tua voz doce ao falar.

Hoje eu não sou eu, um pedaço de mim me deixou sem eu pedir, não tivemos a chance de dizer um até breve.

Mas em todas nossas ligações eu dizia que te amava e ouvia te amo filha. São tantas perguntas sem respostas mãe, que só Deus para me fazer entender com o tempo. Seguirei teus conselhos, como regra tu estará sempre comigo em meu coração e em meus pensamentos.

Sei que não vou te cuidar como eu cuidava, não vou ter mais teu cabelo para pintar, tuas unhas para fazer, os presentes que eu comprava. Meus planos, minha formatura ,meus aniversários, teus aniversários, nosso dia das mães… não estaremos juntas.

Mas eu prometo seguir mesmo que despedaçada,mesmo sem chão, sem vontade de continuar. Cuidarei dos meus irmãos e do meu pai, teu grande amor, o teu queridinho. Vou continuar dando minha vida por ele.

Cada dia quero ser uma pessoa melhor, te amo minha vida, vai em paz meu amor, que Jesus te receba com sua coroa” – finalizou.

Flaviane Antolini Favero