O céu desta terça-feira, 24 de novembro, reserva um espetáculo especial para os amantes da astronomia. A Lua Cheia de novembro, tradicionalmente conhecida como Lua do Castor, poderá ser observada em diversas regiões do Brasil e também será considerada uma superlua, fenômeno que ocorre quando a fase cheia coincide com um período de maior proximidade entre a Lua e a Terra.

A observação poderá ser feita a olho nu, sem a necessidade de telescópios, binóculos ou equipamentos especiais. A recomendação é procurar um local com pouca iluminação artificial e horizonte livre, especialmente no início da noite, quando a Lua estiver surgindo no horizonte.

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A classificação como superlua, entretanto, merece uma explicação. Não existe uma definição astronômica oficial e universal para o termo. A NASA, por exemplo, considera superlua aquela que ocorre quando a Lua Cheia está dentro de aproximadamente 90% de sua maior aproximação da Terra, conhecida como perigeu. Por esse critério, a Lua desta terça-feira se enquadra na classificação.

Por que acontece uma superlua?

O fenômeno está relacionado à órbita lunar, que não é perfeitamente circular, mas elíptica. Isso significa que a distância entre a Lua e a Terra varia ao longo de sua trajetória.

O ponto em que o satélite natural está mais próximo do nosso planeta recebe o nome de perigeu. Já o ponto de maior distância é chamado de apogeu.

Quando a Lua Cheia acontece próxima ao perigeu, ela pode apresentar um tamanho aparente maior e um brilho mais intenso em comparação com uma Lua Cheia que ocorre perto do apogeu.

Segundo a NASA, a diferença pode chegar a aproximadamente 14% no tamanho aparente e 30% no brilho, considerando a comparação entre os extremos de proximidade e distância da órbita lunar.

Em 24 de novembro, a Lua Cheia atingirá seu momento de maior iluminação às 11h53, pelo horário de Brasília. Isso não significa, porém, que esse seja o melhor horário para observá-la. O espetáculo poderá ser apreciado ao anoitecer, quando a Lua estiver surgindo no horizonte.

Uma sequência de superluas

A superlua de novembro abre uma sequência de três ocorrências consecutivas, que atravessam a virada do ano.

As próximas datas são:

24 de novembro de 2026: Lua do Castor;

24 de dezembro de 2026: Lua Fria, que será a mais próxima da Terra entre as superluas do período;

22 de janeiro de 2027: Lua do Lobo.

A sequência chama a atenção por reunir três Luas Cheias consecutivas que atendem aos critérios utilizados para a classificação de superlua.

Quais são os efeitos da superlua na Terra?

Além do espetáculo visual, a maior proximidade da Lua exerce influência sobre alguns fenômenos naturais, especialmente as marés oceânicas.

Marés: a atração gravitacional da Lua contribui para a elevação e a redução do nível dos oceanos. Quando ocorre uma Lua Cheia próxima ao perigeu, a amplitude das marés pode ser um pouco maior do que em outras ocasiões. Esse efeito também depende da influência gravitacional do Sol e das características geográficas de cada região.

Luminosidade: por estar relativamente próxima, a Lua pode apresentar maior brilho aparente, proporcionando uma iluminação noturna mais intensa.

Atmosfera: a gravidade lunar também provoca pequenas variações nas massas de ar, conhecidas como marés atmosféricas. São efeitos naturais muito discretos, sem influência significativa nas condições meteorológicas do dia a dia.

É importante destacar que não existem evidências científicas de que as superluas provoquem terremotos, erupções vulcânicas ou mudanças drásticas no clima.

Não deixe de olhar para o céu!

Mais do que os números e os critérios astronômicos, a superlua de novembro é uma oportunidade para contemplar um dos fenômenos mais bonitos e acessíveis da natureza.

Não é preciso nenhum equipamento especial: basta olhar para o céu, de preferência em um local com boa visibilidade e condições meteorológicas favoráveis.

Afinal, mesmo que a diferença de tamanho não seja tão perceptível a olho nu, a Lua Cheia continua sendo um espetáculo que merece alguns minutos de atenção.