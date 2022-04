Lucas Brum vence 1ª etapa da Copa Fronteira de Automobilismo

Share on Email

Lucas Brum compete na categoria chevettes lights e nesta primeira etapa venceu as três baterias do campeonato que tem sete etapas. O esporte retorna com força depois da pandemia, diz Brum.

Ele conta com o trabalho e apoio dos mecânicos Rodrigo Aguiar e André Ramos que trabalham, quase sempre à noite, para deixar o chevette pronto para as competições.

A Copa Fronteira de Automobilismo contou com a participação de pilotos do Uruguai e cidades gaúchas.

O piloto alegretense tem apoio das empresas Sotrin, Sucatão do Alemão, Auto peças Cidade Alta, Lezy e Lima Arroz.

A próxima etapa da Copa Fronteira Oeste de Automobilismo será no dia próximo de maio.