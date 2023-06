Lucas Campagnolo está na semi do Valladolid Master ao lado do espanhol Javi Garrido

O padelista alegretense Lucas Campagnolo e seu companheiro de dupla, o espanhol Javier Garrido, avançaram às semifinais do Barceló Vallodolid Master 2023. No terceiro grande torneio da temporada do World Padel Tour, a dupla do alegretense não sabe o que é perder.

A competição iniciou dia 20 e terá grande final neste domingo (25). Na sexta, um jgo de tirar o fôlego credenciou Campagnolo e Garrido para semifinal deste sábado. Eles superaram a dupla Yanguas e Balesteguín por 6/3 e 7/6.

O duelo das quartas de final começou na quadra central do terceiro Master da temporada. Um duelo aparentemente muito equilibrado e de alta tensão: de um lado, Mike Yanguas e Fernando Belasteguín; e no outro, Javi Garrido e Lucas Campagnolo. Muito padel em jogo, vencido sobretudo pela garra e determinação do alegretense e um argentino que tem feito uma dupla perfeita com Campa.

A outra semi será entre Jon Zalba/Alesandro Romo e Franco Stupaczuk/Martin Di Nenno.

Fotos: WPT