Luciano Huck realiza gravações no interior de São Gabriel

A presença do apresentador movimentou a localidade de Canta Galo, onde moradores tiveram a oportunidade de registrar a passagem de Huck pela região. As imagens também foram compartilhadas nas redes sociais.

Segundo informações da UPTV, Luciano Huck esteve no local para a gravação de um quadro do programa relacionado ao projeto Familhão. Durante a ação, uma moradora da região foi contemplada com um prêmio de R$ 1 milhão.

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A gravação deverá ser exibida nos próximos dias no Domingão com Huck, na Rede Globo. A data de exibição ainda não foi divulgada oficialmente.

Com informações e imagens: UPTV