Luis Airton deixa um legado de amor à odontologia e consterna amigos e colegas

Faleceu, aos 60 anos, o dentista Luis Airton Rodrigues Pinto, profissional muito querido pela comunidade local. A morte ocorreu em decorrência de complicações de saúde e causou grande comoção entre colegas de profissão, amigos, pacientes e familiares.

Luis Airton construiu uma trajetória marcada pela dedicação, competência e generosidade. Foi o primeiro periodontista da cidade, atuando com excelência tanto no serviço público, como servidor da Prefeitura Municipal de Alegrete, quanto em seu consultório particular. Em ambas as frentes, sempre exerceu a odontologia com amor à profissão e ao próximo.

Muito além da técnica, Luis era lembrado por seu coração gigante. Acolhia colegas, orientava recém-formados, abria espaço para estágios e, por inúmeras vezes, realizou atendimentos sem cobrar nada. Seu riso alto e sua presença carismática tornavam os ambientes mais leves, mais humanos.

Gremista apaixonado, era presença marcante em rodas de conversa e encontros entre amigos. Sua ausência será sentida não apenas entre os profissionais da odontologia, mas por todos que cruzaram seu caminho.

O Conselho Regional de Odontologia, em conjunto com os dentistas do município, divulgou uma nota de homenagem:

“Hoje estamos mais tristes, pois nosso grande amigo e colega partiu. Luis foi um exemplo de colega amigo, foram inúmeras as situações que demonstrava sua bondade, orientando, emprestando material, recebendo estudantes e colegas recém-formados para estágios, sem esquecer do tanto que realizou tratamentos sem cobrar nada… enfim, um coração enorme. Luis deixava o ambiente sempre muito alegre, leve, com sua risada inconfundível que contagiava a todos… Primeiro periodontista de Alegrete, Luis executou seu trabalho com excelência e salvou da mutilação um número imensurável de pacientes. Somos gratos pela tua amizade, companheirismo e coleguismo. Ficamos com a tua luta por querer viver e a saudade. Está guardado nos nossos corações. Descanse em paz, amigo!”

O velório de Luis Airton Rodrigues Pinto ocorre na Funerária Angelus, na Rua Daltro Filho, 220, no Centro de Alegrete, até às 22h deste domingo. Após esse horário, o corpo será levado a Uruguaiana (RS), onde será cremado no Crematório Angelos.

Luis parte deixando um legado de humanidade, amizade e profissionalismo. Alegrete se despede de um dos seus mais queridos filhos. dedicação, amizade e humanidade que jamais será esquecido.