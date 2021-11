Luiz Adão toma posse e segue à frente da patronagem do DTG Emílio Zuñeda

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último dia 12, foi empossada a patronagem do DTG Emílio Zuñeda. O evento que cumpriu protocolos sanitários contra a Covid-19, ocorreu na sede do DTG.

Segue à frente desta entidade o tradicionalista Luiz Adão do Nascimento Lopes, que juntamente com os diretores prometeu dar continuidade ao trabalho e reafirmou a linha de atuação com muito empenho e dedicação frente ao departamento tradicionalista

Também esteve presente a diretora da Escola Emílio Zuñeda professora Rosélia Malmann, acompanhada de sua equipe diretiva, a Vereadora Firmina Soares que é madrinha da invernada juvenil, bem como o Coordenador da 4ª Região Tradicionalista Marcos Saldanha e esposa.

Após a solenidade de posse que foi ao ar livre, os convidados foram recebidos no galpão de eventos, onde foi servido um delicioso jantar com galeto e polenta.

Posse foi prestigiada por tradicionalistas do DTG

Confira a nova patronagem do DTG Emílio Zuñeda:

Patrão. Luiz Adão do Nascimento Lopes

1⁰ Capataz. Romário Goulart Dorneles

1⁰ Sota capataz kátia Rosane Schanmann Nunes

2⁰ Sota Capataz. Nivea Pinto Neri

1⁰ Agregado das Pilchas Airton Ferreira da Silva

2⁰ Agregado das Pilchas Mara Dorneles Neri

Departamento Campeiro:

Paulo Sabino, Edi Oleques, Daniel da Silva.

Departamento artístico e cultural

Kátia Rosane Schanmann Nunes e Nívea Pinto Neri e Andressa Ribeiro.

Prendados 2022/2023.

1ª Prenda Dente de Leite:

1ª Prenda Lorena Franco Teixeira

Prenda Mirim:

1ª Prenda Mirim Helena Neri Sabino

Prenda Juvenil:

1ª Prenda Tuigui Anacleto Marquês da Silva

2ª Prenda Caroline Furini Soares

3ª Prenda Yasmin Rosa da Rosa

Prenda Adulta

1ª Prenda Maria Eduarda Souza Dorneles

Piá Mirim:

1º Piá João Antônio Franco Morais

Guri Juvenil

1º Guri Nelson Eduardo Nunes Oliveira

Peão Adulto

1º Peão Murilo de Lima Nunes

2º Peão João Vitor de Lima Trindade