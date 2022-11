Luiz Marenco, uma grande voz do Rio Grande, continua deputado por mais 4 anos

O deputado estadual reeleito Luiz Marenco (PDT), obteve uma boa votação em Alegrete.

Foram 691 eleitores que depositaram seus votos na urna e fizeram do parlamentar pedetista o 8º deputado estadual mais votado no município.

Marenco agradece a confiança e renovou seu comprometimento com o município. “Não tenho palavras para agradecer ao povo alegretense. Tenho muito orgulho de poder representar a cada irmão e irmã que sempre me acolheram com muito carinho”, disse.

Esta ligação do político com Alegrete vem sendo cada vez mais estreitada já que, além de ser um cantor e político que tem como premissa defender a cultura, o folclore e o tradicionalismo, pautas caras aos alegretenses, também foi o proponente do PL 312/2019 que constituiu o município em Capital Estadual da Linguiça Tradicional Campeira.

Outro pleito efetivado foi a indicação de uma emenda impositiva estadual em 2022 à Escola Eeeb Dr. Lauro Dornelles, no valor de 100 mil, destinada a aquisição de mobiliários e aparelhos de informática.

1º Festival da Linguiça Tradicional Campeira

A proposição de Marenco começa a render frutos. Reuniões foram realizadas, tendo à frente Prefeitura, CEA – Centro Empresarial de Alegrete, Sindicato Rural e Alegro – Associação Alegretense das Agroindústrias, para a realização do 1º Festival da Linguiça Crioula do Alegrete que acontecerá nos dias 26 e 27 de novembro, tendo como uma das principais atrações show com o cantor nativista. A coordenação do evento está sendo realizada por Caroline Figueiredo, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo e as demais lideranças das entidades. Vale destacar que Marenco atendeu uma indicação de Rudi Pinto, ex-vereador do município. “O Rudi é um amigo especial. Sempre que estava na capital nos procurava para uma conversa. Então, atendendo sua proposição, levamos este pleito ao parlamento gaúcho”, manifestou.

Pensando na próxima legislatura, o parlamentar destaca que seu gabinete não para e segue trabalhando para ajudar, cada vez mais, na educação, na segurança, e na cultura. “Apresentamos, ainda no mês de outubro, uma emenda à LDO que contemplará a Escola Ecilda Alves Paim, aqui no Alegrete. São 50 mil que irão para o educandário e beneficiarão, de maneira efetiva, aos alunos da Vila Prado e bairros próximos”.

Comitiva alegretense visita gabinete

No último dia 09, o prefeito municipal Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade e o procurador do município Paulo Faraco estiveram no gabinete do deputado Luiz Marenco com o objetivo de levar algumas demandas para o parlamentar gaúcho. Na oportunidade foram recepcionados por ele e sua assessoria.

Em pauta, segurança, educação e cultura foram temas da reunião e seguem como bandeira de Marenco para a próxima legislatura. “Alegrete é um grande polo do culto tradicionalista e tem levado o nome além-fronteiras do Rio Grande. Neste sentido, nossa ligação segue cada mais forte e vamos estar sempre prontos para ser um parceiro na resolução de seus pleitos”, finalizou o deputado.

Agendas estão sendo marcadas para os próximos dias para que Marenco e Amaral busquem, juntos, a resolutividade das demandas que são caras ao município da Fronteira Oeste.