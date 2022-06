Luiz Plastina Gomes será  candidato à reeleição no Sindicato Rural

O atual presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Luiz Plastina Gomes, será candidato à reeleição para o triênio 2023/2024/2025 no pleito que ocorre em dezembro. Além de implantar uma diretoria sem salários, Gomes conduziu a entidade a inúmeras vitórias no campo da gestão, com equilíbrio financeiro, redução de custos e na realização de eventos que entraram para a história, como a Exposição Agropecuária, Feira de Ovinos e Fenovinos, superando desafios em meio à pandemia.

Não bastasse isso, Gomes foi incansável no enfrentamento às queimadas.

Um trabalho que consolidou o presidente como um líder que extrapola os limites da entidade e que se tornou uma personalidade presente no Município e no Estado.

Com a conduta permeada pela dignidade e postura, o atual presidente garante que a sua gestão estará aberta para ouvir e receber proposições de todos para serem analisadas no conjunto.

Gomes destacou que a atividade agropecuária vive hoje um momento excepcional, em que demais setores de economia estão amargando uma situação difícil. No entanto, esse cenário não reduzirá os seus esforços e da sua equipe na busca constante de um melhor ambiente de negócios para o setor.