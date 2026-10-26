Lula vira o resultado do primeiro turno e vence a disputa presidencial em Alegrete

Presidente do PT obteve 50,39% dos votos válidos no município, reverteu a vantagem do adversário registrada no primeiro turno e terminou a disputa com uma diferença de 0,78 ponto percentual.

A eleição presidencial em Alegrete, terminou com uma disputa apertada no segundo turno, realizado no último domingo, 25 de outubro de 2026. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato mais votado no município, com 20.737 votos, o equivalente a 50,39% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 20.412 votos, correspondentes a 49,61%.

A diferença entre os dois candidatos foi de 325 votos, ou 0,78 ponto percentual. Os números foram divulgados com base na apuração eleitoral e na totalização dos resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas de Alegrete contabilizadas.

O resultado marcou uma mudança em relação ao primeiro turno, quando Flávio Bolsonaro havia terminado na frente no município. Naquela votação, o candidato do PL recebeu 18.692 votos, enquanto Lula somou 17.259.

Lula reverte vantagem do primeiro turno

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro liderou a votação presidencial em Alegrete com 47,60% dos votos válidos, contra 43,96% de Lula. A diferença entre os dois era de 1.433 votos favoráveis ao candidato do PL.

No segundo turno, o resultado foi invertido. Lula ampliou sua votação e ultrapassou o adversário por uma margem de 325 votos.

A comparação entre as duas etapas da eleição mostra que Lula passou de 17.259 para 20.737 votos, um aumento de 3.478 votos. Flávio Bolsonaro, por sua vez, avançou de 18.692 para 20.412 votos, acrescentando 1.720 votos à sua votação do primeiro turno.

Os números representam o crescimento da votação nominal de cada candidato entre as duas etapas. Como no segundo turno a disputa ficou restrita aos dois concorrentes, os votos destinados às candidaturas eliminadas no primeiro turno já não estavam disponíveis como opções na urna.

Comparativo da votação presidencial em Alegrete

Indicador 1º turno 2º turno Lula (PT) 17.259 20.737 Flávio Bolsonaro (PL) 18.692 20.412 Diferença entre os dois 1.433 votos para Flávio 325 votos para Lula Percentual de Lula 43,96% 50,39% Percentual de Flávio 47,60% 49,61%

Fonte: resultados eleitorais de Alegrete atribuídos ao TSE, divulgados por plataformas de apuração eleitoral.

Comparecimento e abstenção

Alegrete tinha 55.756 eleitores aptos a votar. No primeiro turno, 15.036 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 26,97% do eleitorado. Naquela etapa, o município registrou 40.720 comparecimentos.

No segundo turno, a abstenção informada foi de 13.734 eleitores. Também foram contabilizados 479 votos em branco e 410 votos nulos.

Os votos brancos e nulos não entram no cálculo dos percentuais atribuídos aos candidatos. Por isso, a comparação entre Lula e Flávio considera exclusivamente os votos válidos recebidos pelos dois concorrentes.

A redução informada no número de abstenções entre os turnos foi de 1.302 eleitores. O dado indica uma diferença no comparecimento entre as duas etapas, embora não permita, isoladamente, determinar como os eleitores que compareceram ou deixaram de votar se distribuíram entre os candidatos.

Resultado local e cenário nacional

A votação em Alegrete fez parte do segundo turno da eleição presidencial de 2026, disputado em todo o país por Lula e Flávio Bolsonaro.

No resultado nacional, Lula foi reeleito presidente da República, com 64.256.232 votos, correspondentes a 51,79% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro terminou a disputa com 59.826.041 votos, ou 48,21%, segundo balanço divulgado pelo TSE em 26 de outubro.

Em Alegrete, a diferença entre os candidatos foi proporcionalmente menor do que a registrada no resultado nacional. Enquanto Lula obteve 50,39% dos votos válidos no município, sua votação nacional chegou a 51,79%.

O resultado alegretense também se distinguiu daquele registrado no primeiro turno, quando Flávio Bolsonaro liderou a disputa local. A mudança demonstra que a ordem dos candidatos na votação municipal foi diferente entre as duas etapas eleitorais.

Disputa definida por margem estreita

Com 20.737 votos, Lula encerrou o segundo turno à frente em Alegrete, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 20.412. A diferença de 325 votos colocou os dois candidatos em uma disputa bastante equilibrada no município.

O resultado final confirmou a reversão da vantagem registrada pelo candidato do PL no primeiro turno e consolidou a vitória de Lula na votação presidencial local.