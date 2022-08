Lutador de Alegrete está se consagrando em grandes pódios do Sul

O atleta venceu por nocaute na categoria de 61kg e foram três rouds de cinco minutos.

De acordo com o militar, ele realizou um treino muito intenso para participar de um dos maiores eventos de artes marciais mistas do estado que contou com lutas de MMA profissional, Jiu Jitsu, Muay Thai, K1 e um GP de tapa na cara.

O militar de Alegrete Sergio Weeligton de Ramos Bueno “Shock” da Associação Olympika de Passo Fundo lutou contra Mikael Zimmermann do Jorge Velho Team de Caxias do Sul.

O lutador, de 24 anos, disse que quase toda torcida era a favor do adversário pois ele estava “em casa”, então, a luta foi dupla. Eram cerca de três mil pessoas.

Wellington é um atleta com excelente destaque, já foi multicampeão de Kickboxing no Mundial de Artes Marciais, ficou com o primeiro lugar na categoria dos penas, até 66kg, MMA amador no X-Fest MMA.

A 16ª edição do JVT Championship foi histórica e aconteceu no último final de semana no Ginásio do Sesi em Caxias do Sul. No MMA, foram sete combates, com três valendo o cinturão do evento.

Fotos: reprodução MC fotografias