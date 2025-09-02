O diretor do campus, professor Gustavo Santiago, informou que as aulas foram suspensas e que a instituição decretou três dias de luto. O docente fazia parte do quadro da Unipampa desde 2011, integrando a primeira leva de professores aprovados em concurso da universidade.

De nacionalidade peruana, o professor Wilber era graduado em Engenharia Geológica-Geotécnica pela Universidade Jorge Basadre Grohmann, no Peru (2000), e doutor em Geotecnia pela Universidade de Brasília (2009). Atualmente, atuava como professor efetivo da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

A notícia de sua morte causou grande comoção entre familiares, amigos, colegas e alunos. “O professor Wilber era muito querido, sempre bem quisto por todos”, destacou a colega Chaiane Guerra Conceição.

Segundo informações, ele havia passado por uma cirurgia em junho e apresentou melhora, mas posteriormente voltou a sentir dores nas costas. Exames revelaram um câncer agressivo, e ele não resistiu, vindo a falecer na madrugada desta terça-feira, 2 de setembro, aos 46 anos, na Santa Casa de Alegrete.

As últimas homenagens estão sendo prestadas na Funerária Angelos, com saída prevista para as 17h em direção ao Cemitério Municipal. Professor Wilber deixa a esposa, uma filha e um legado de amizades e reconhecimento em Alegrete.